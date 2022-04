Héléna BRUGEROLLES

CHEF DE PROJET ET FORMATRICE SANTE PUBLIQUE

Depuis 9 ans je coordonne des projets de santé dans un réseau d'accès aux soins.

Je suis chargée de conception ainsi que de la mise en oeuvre de programmes de prévention et de promotion de la santé (alimentation, activités physiques, maladies cardio-vasculaire, bien-être au travail, santé mentale, accidents de la vie courante, bucco dentaire ....).

En temps que formatrice, j’apporte un appui méthodologique ainsi qu'un accompagnement de la démarche qualité en externe.





MES ATOUTS ET QUALITES :

Formée en santé publique, en Education Promotion santé et Education Thérapeutique du Patient.

Diététicienne

Connaissance du milieu associatif et des institutions (CPAM, Collectivité...)partenaires

Goût du travail en équipe, en partenariat et en réseau avec un sens de l'écoute

Qualités relationnelles et compétences en animation de groupe

Rigoureuse, organisée et réactive.



Si mon profil vous intéresse, je suis prête à vous apporter mes compétences.

Je suis surtout intéressée par le milieu des assurances, des mutuelles, des caisses de prévoyances et d’assurances maladies.



