Clothilde VANUXEM

En permanente recherche de nouvelles perspectives professionnelles, mettre à profit mes compétences dans le secteur des médias, du tourisme et de l’évènementiel me passionne et a pour objectif de m'amener à aborder à terme des fonctions à hautes responsabilités, et/ou de gestion d’entreprise.

Proactive, travailler au sein d’équipes dynamiques et autonomes où exploiter et partager mes capacités de communication, d’organisation et de gestion afin de mener à bien des projets dans leur intégralité est primordial dans le développement de mon parcours professionnel.

Mes principaux atouts sont les suivants : Forte capacité d'intégration et d'adaptation, grande polyvalence, vive ouverture d'esprit, désir de découverte et d'évolution permanente, sens du relationnel reconnu, très bonne communication, grande autonomie, créativité et proactivité !



Spécialisations : Management, marketing, communication, commercialisation, logistique, organisation et fédération de réseaux, Relations Presse, Relations Publiques, rédaction.



Mon profil vous intéresse, discutons-en : clothilde.vnx2@gmail.com



Mes compétences :

Communication

Chef de projets

Logistique

Négociation

Polyvalence

Tourisme

Relations publiques