Laetitia WILLERVAL

Ma formation a été probablement atypique mais o combien enrichissante pour exercer mon métier de Diététicienne Nutritionniste :



- 5 ans dans une grande école de commerce qui m’a conduite dans différents pays d’Asie et d’Amérique du sud où j’y ai appris que la manière de se nourrir était une des expressions essentielle de la diversité des cultures.

- 1 année dans le monde de la grande entreprise, en contact avec l’industrie agro alimentaire, où j’y ai appris la rigueur d’une « grande maison » mais aussi que le temps y est très, trop, compté.

- 2 années supplémentaires dans une école de diététique où j’y ai appris le corps humain et les aliments, ce qu’ils lui apportent, seuls ou combinés.



Tout cet apprentissage ne serait rien s’il ne m’avait pas conduite à être à l’écoute, à comprendre et finalement à aimer ceux qui aujourd’hui me font confiance.