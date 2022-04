Study, conception,set up and operational deployment of dedicated or commercial trains



Mes compétences :

Business plan

Encadrement d'équipe

Chef de projet

Commerce

Administration des ventes

Suivi de projet

Partnership

Operational management

Procédures interne

Cahier des charges

Étude de marché

Etude de staffing

Ferroviaire

Export

Manager

Achat

Marketing

International

Commercial

Transport ferroviaire

Business development

Business planning