Clotilde AUDIN

S'ouvrir aux solutions !



Dans un environnement en pleine mutation et qui se P/Veut plus convivial,

"se comprendre" et "se connaitre soi" sont des investissements qui ouvrent la voie pour mieux s'adapter à son environnement.

Les actions sont liées les unes aux autres et amènent une évolution en accord avec nos cheminements justes.

Changer ses habitudes, pratiquer des techniques simples sont à la portée de chacun.



Consultante et formatrice en entreprise (dans les secteurs de l'alimentaire, la téléphonique, l'aérospatial, la gestion de l'energie, les assurances, les ehpad...), j'anime des journées axées sur le développement de soi pour être plus efficace dans son quotidien (gestion du stress - assertivité - relations constructives - être bénévole - mieux vivre ses émotions - simulation au vieillissment).



J'apprécie d'appliquer - plus que de la formation - la notion d'andragogie.

L'andragogie mèle des moments propices au partage d'experiences de chacun, des reflexions, des mises en pratique simples et de l'autonomie.



L'objectif est d'accroître une satisfaction de mieux-être, s'ouvrir à demain en terme de créativité et développer une meilleure cohésion d'équipe.





Clotilde L'ORPHELIN AUDIN







Mes compétences :

aventure

Communication

Communication - Marketing

Créativité

dynamique

Marketing

Photographie

Sophrologie

Stratégie

Stratégie de developpement

Tourisme