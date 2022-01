Chef d'entreprise dans l'univers du bien-être, professeure en LP, formatrice, métier de l'immobilier, coach en valorisation de soi, ces différentes fonctions occupées , m'ont permis de développer nombre de talents et compétences: enseignement, formation, pédagogie, technique d'animation de groupes et d'accompagnement des personnes/ coaching , communication, négociation, médiation, sens des relations publiques, capacités rédactionnelles (écrivain public), compétences organisationnelles, managériales, commerciales et informatiques.



Au travers de mes différentes activités professionnelles , extra-professionnelles, associatives et autres, j'ai pu également exercer mon sens de la psychologie, de l'écoute, des ressentis pour les autres et de l'empathie.



Dans le cadre d'une reconversion, l'opportunité m'a été présentée de devenir animatrice en Ehpad, poste qui correspond à mes côtés Humain et polyvalent. Outre l'ouverture vers la vie sociale pour les résidents, c'est tout une mission de recherche de partenariats et collaboration que j'effectue, et les liens avec différentes instances, mon côté inné du relationnel.



Toujours de l'avant, et afin d'avoir une évolution de poste, je suis toujours ouverte à toutes opportunités professionnelles.



Merci à tous de votre attention, et bien cordialement,



Clotilde Bensoussan Petit



Mes compétences :

Cosmétiques

Relooking

Développement personnel

Psychologie

Enseignement

Formatrice

Santé

Luxe

Massages bien-être

Relations publiques

Entrepreneur

Manager

Rédaction

Bien être

Informatique

Hygiène

Coaching

Relation client

Communication

Beauté

Business

Morphopsychologie

Ecriture

Associatif

Théâtre

Ecrivain public

Décoration

Feng shui

Conseil immobilier

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Aménagement intérieur