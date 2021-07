Clotilde BOYER

Convaincue comme Tom Peters qu’ « un changement est une porte qui ne s’ouvre que de l’intérieur », j’aime accompagner la Personne, fédérer les énergies d’une équipe, révéler les talents, voir émerger un projet. Bref, mettre en mouvement, remettre en route pour aider chacun à « Devenir qui il est » ! Mon offre de services pour les cadres, dirigeants, non-cadres et particuliers :



* Conseil RH en développement professionnel

- Evaluation et diagnostic de compétences

- Accompagnement de l'évolution/mobilité professionnelles en France et à l’international

- Bilan de compétences et co-construction de projet professionnel

- Aide à la rédaction de CV, lettres de motivation, préparation aux entretiens



* Coaching individuel, accompagnement personnalisé

- Soutien à la prise de poste et à l’intégration

- Connaissance de soi : talents, valeurs, motivations, styles de comportements et leadership

- Développement professionnel et personnel : confiance en soi, relations interpersonnelles, habiletés de communication, assertivité, gestion de stress et de situations tendues, management, aide à la décision…



* Coaching d’équipe et des organisations (entreprises, collectivités, associations), accompagnement participatif

- Accompagnement à la création de vision partagée

- Conception et animation de séminaires de cohésion d’équipe et de réflexion stratégique

- Conception et animation de formations-action : co-développement, formations sur mesure (efficacité relationnelle, communication, écoute active, posture et pratiques managériales…)



* Bilan, orientation et coaching de jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, jeunes pros)

- Diagnostic de talents

- Co-construction d’un projet professionnel

- Aide à la rédaction de CV, Lettres de motivation

- Préparation aux entretiens

- Parcours collectifs



Cette phrase de Saint-Augustin -que j’ai fait mienne- est aussi l’invitation que j’adresse aux Personnes et aux équipes que j’accompagne : « Avance sur ta route car elle n’existe que par ta marche ! »



Mes compétences :

Management Participatif. Créativité

Résolution de problèmes

Ecoute active

Accompagnement d'équipe

Communication externe

Aide au changement

Conduite de projets par la démarche créative

Orientation professionnelle

Analyse de la personnalité professionnelle

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Développement personnel

Mobilité internationale

Conseil RH

Mobilité externe

Développement RH

Mobilité interne