Clotilde BRANQUE LEQUEUTRE

J'ai débuté en tant que secrétaire commerciale, dans une entreprise spécialisée dans les outils coupants et les abrasifs. Mon dynamisme, ma persévérance et ma curiosité m 'ont fait évoluer et me spécialiser dans ce domaine industriel.

Mon expérience aux achats complète mon profil et m ' a permis de comprendre les différents secteurs de l'entreprise.

Mon dynamisme et ma polyvalence feront la différence !!



Mes compétences :

Bonne maîtrise de l'anglais courant

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

IBM AS400 Hardware