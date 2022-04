Clotilde CASSOT

Compétences:

- animation de projets touristiques et culturels, coordination d'acteurs

- définition de stratégies de marketing

- développement de partenariats publics et privés

- accompagnement de projets (marketing, qualité, labellisation)

- montage de dispositifs d'accompagnement de projets (aides financières, appels à projets)

- reporting, évaluation, plans d'actions

- management : 20 personnes

- gestion administrative et financière (budget jusqu'à 1 M d'euros)



Principales qualités :

- responsabilité, fiabilité, discrétion

- prise d’initiative, goût du défi

- fédération, rythme, réactivité, anticipation

- sens du détail, authenticité, singularité

- sens relationnel



Mes compétences :

Communication

Tourisme

Marketing

Management

Animation de réunions

Gestion de projet

Gestion budgétaire