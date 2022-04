Clotilde CHEIGNON

Toute mon expérience professionnelle se situe au niveau des produits cosmétiques.

Par mes divers emplois, en tant que technicienne et responsable de laboratoire, j'ai appris à gérer la recherche et le développement de nombreux projets.

J'ai pu utiliser ma connaissance du terrain (formation et conseil-vente) pour répondre plus facilement à la demande des consommateurs.

De plus, mon travail au sein d'une agence de service m'a permis de gérer des équipes et des plannings.

Ce que je souhaiterai aujourd'hui, c'est trouvé un travail qui me permette d'utiliser toutes les connaissances que j'ai acquises durant ces 8 dernières années.

C'est une des raisons pour lesquelles j'ai repris mes études afin de terminer mon cursus universitaire, et ainsi de pouvoir accéder à des postes de cadre.

Mon but est de rester dans le domaine de la R&D.

Mon souhait etait d'intégrer un groupe international, afin d'avoir l'opportunité de partir sur des sites autres que français. Depuis le 4 decembre, c'est chose faite. Je viens d'integrer ISP company et je suis depuis cette date basee en Angleterre a 30mn au sud de Londres.

J'ai pu mettre en pratique toutes mes competences (autant au niveau de la R&D, formulation, mais aussi de la formation).

Mon travail aujourd'hui en tant qu'ingenieur en formulation dans le laboratoire d'application se resume en differents points:

- formulation: R&D des ingredients ISP dans tous types de produits cosmetiques Haircare et Skincare, Styling, Suncare, ainsi qu'un peu de produits colores

- formation des equipes commerciales et des clients de notre societe sur nos ingredients, sur la cosmetologie et la physiologie cutanee

- creation d'outil de formation

- realisation des tests physiques pour la revendication des proprietes mises en avant pour nos ingredients

- tests physiques realises pour aider nos clients dans leurs revendications cosmetiques en accord avec les reglementations

- support technique aupres de nos clients: repondre a leurs questions - les aider dans leur R&D

- manager l'equipe de techniciens en formulation et des stagiaires



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Beauté

Cosmétiques

Export

International

Cosmétique