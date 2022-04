Clotilde COURATIER-BOUIS

Avocat au Barreau de Paris depuis le 21 mars 2002, je me suis spécialisée, au cours de mes diverses expériences en droit de la réparation du dommage corporel, ainsi qu'en droit des assurances et de la responsabilité.



J'ai développé ces compétences tant dans le cadre de la défense des intérêts des compagnies d'assurances que des assurés, mais aussi dans des domaines aussi divers que la responsabilité médicale ou la réparation des conséquences d'une infraction.



Je maîtrise ainsi les procédures dites classiques devant les tribunaux, mais aussi les procédures spécifiques telles que celles engagées devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions et d'Actes de terrorisme, ou encore les procédures devant la CRCI.





Actuellement, ayant fait le tour de la collaboration libérale, je me suis installée à mon compte et suis donc à la recherche de contacts divers.



www.avocat-couratier-bouis.com



Mes compétences :

Droit des assurances

Réparation du préjudice corporel

Droit de la responsabilité civile

Droit immobilier

Droit locatif