Clotilde CUNIENQ

Ingénieur Principal Territorial, j'assure la direction adjointe des services techniques opérationnels de la Ville. Cette direction regroupe les services voirie, bâtiment, environnement cadre de vie et festivités. Gaillac est une ville en forte croissance démographique depuis ces dix dernières années avec des besoins importants en équipements publics structurants (Ecole, piscine, gymnase, etc.). Son engagement dans une démarche de développement durable en 2005 a accru son dynamisme en matière d'innovation sur la plan de la performance environnementale (construction du 2ème bâtiment à énergie positive de Midi-Pyrénnées, construction d'une chaufferie bois collective, mise en place d'un réseau de transport collectif). Aujourd'hui, Gaillac hérite d'un important patrimoine à gérer et entretenir afin d'en assurer la pérennité.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Conduite d'opérations

Gestion de projet

Expertise technique environnementale

Management et organisation