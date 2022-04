Clotilde DE BANTEL

Passionnée par les RH, je suis à la recherche de ma prochaine opportunité professionnelle.



Je serais très heureuse de m'investir dans le département RH d'un grand groupe ou d'une société de conseil.



Mes domaines de prédilections sont la formation, les SIRH, les projets RH transverses. Je suis aussi particulièrement attirée par les milieux internationaux,et ai à coeur d'évoluer au sein d'équipes dynamiques.



Pour plus d'informations et afin d'échanger sur mon profil, n'hésitez pas à me contacter par mail (clotilde.vachon@ieseg.fr) ou téléphone (+33 609469324)