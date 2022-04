Clotilde DROIN

20 ans dans les achats des services Généraux du groupe Fnac et PPR, 5 ans vers d'autres rivages professionnels et 5 ans au sein d'Apprentis d'Auteuil, fondation reconnue d'utilité publique, qui éduque et forme plus de 13 000 jeunes en difficulté et accompagne leurs développement.

Mon poste de Responsable Adjointe des Achats Nationaux au sein de cette association m'a donné l'occasion de travailler sur un grand nombre de marchés très hétérogènes.

J'ai développé un bon sens de la négociation dans le respect des stratégies d'entreprises et je maitrise le procesus complet des achats.

Ces expériences ont accrues ma capacité à évoluer dans des milieux différents et cela me permet de pouvoir répondre aujourd'hui à vos demandes et plus particulierement en achat indirects ou non marchands.

Je suis diplômée par L'IFOMENE, L'institut de formation à la méditation et à la négociation. Mon mémoire porte sur le label "Relations fournisseur responsables ".

Aujourd'hui chef de marché au CEDRE



Mes compétences :

Analyser les besoins et définir les objectifs

Négociation achats

Rédaction des contrats

Négociation contrats

Etude de marchés

Facilities Management

Médiation inter entreprises

Médiation inter-entreprises

Négociation

Médiation