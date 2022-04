Florence HENSGEN

Mes vingt ans d’expérience professionnelle m’ont permis de comprendre le fonctionnement de l’entreprise en tant que système et de vivre des situations de travail en tant que salariée.



Précédemment responsable de départements juridiques, j’ai décidé en 2008 de quitter la branche

« juridique » pour me consacrer à l’accompagnement des salariés et au sens du travail dans les organisations.

Aujourd'hui mon double cursus de coach professionnel et d'Ergonome/psychologue du travail, me permet d'avoir une approche d'analyse du travail, à la fois sous l'angle du management de la performance humaine et du développement personnel.



