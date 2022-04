Clotilde DU BOYS

4 ans en tant que chargée d'accueil au centre de relation client, superviseur (chef de groupe) du centre de relation client (manager) et après 6 mois de congés sabbatiques, conseillère à distance pour les cadres, jeunes diplomés et entreprise qui ont besoin de conseil sur leur plan de carrière ou recrutement .Depuis 2011 je conseille les cadres et jeunes diplômés sur l' optimisation du cv et de la lettre de motivation à l'espace de conseil à distance de Paris.



Mes compétences :

Accompagnement

Branding

Coaching

Management

Personal branding

Recrutement

Ressources humaines

Web