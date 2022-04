Clotilde DURAND-GASSELIN

2004-2006 (2 ans) : AIR FRANCE - pricing moyen courrier



Responsable pricing des marchés de Méditerranée Orientale : Turquie, Bulgarie, Israël, Grèce. Définition et mise en oeuvre de la politique tarifaire de chaque marché dans un souci d'optimisation globale de la recette de chaque ligne.

Réalisations : harmonisation tarifaire complète avec KLM sur le marché Israëlien. Définition et lancement d'une politique firme harmonisée AF/KLM sur chaque marché



Responsable multi-marchés au sein de l'équipe pricing Moyen et Court Courrier : interlocuteur pricing des chargés d'affaires multi-marchés, grands comptes France (CA > 1.5M?) et comptes France (CA > 0.5M?).

Réalisations : Négociation des discounts a priori de l'ensemble des contrats multi-marchés. Définition et mise en oeuvre de l'outil workflow sales pricing AF/KLM ayant pour objectif d'automatiser et de fluidifier les échanges entre les chargés d'affaire et le pricing en cas de demande de discounts a priori sur un contrat firme, tant local que global.



2001-2004 (3 ans) : AIR FRANCE - analyste au programme futur AF, zone Asie puis Amérique.



Planification long terme (1-5 ans) du développement d'Air France sur le long courrier,dans un souci d'optimisation de rentabilité des lignes. Etudes économiques, analyse de bases de données, prospectives aéroportuaires. Gestion des contraintes de plan de flotte dans la construction des rotations avions.



Stages :



2001 (5 mois)



AIR FRANCE - Stage de fin d'étude à l'exploitation

Etude d'opportunité sur un projet de multi régulation de la correspondance bagage sur le Hub de Roissy. Analyse de l'existant, conception de scénarios, évaluation de leurs enjeux, impacts, coûts et délais respectifs.



2000 (4 mois)



BNP-PARIBAS - Stage de Veille Technologique au sein du groupe Méthode Statistiques.

Etude de la méthode STATIS, méthode d'analyse conjointe de tableaux de données. Implémentation sous SAS, création et mise en oeuvre de tests.



Mes compétences :

Aéronautique

Négociation

Pricing

Relationnel

Voyages