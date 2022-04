Clotilde FAGAULT DE COLIGNY

Après une expérience forte en communication interne, externe, événementielle, Web et grâce à la formation de Formateur professionnel d'Adultes, je souhaite désormais transmettre mes compétences auprès de jeunes adultes pour une passation de métier, de professionnels dans le cadre de leur parcours individualisé de formation - remise à niveau ou acquisition de nouvelles compétences -, d'élus pour les accompagner dans la création d'une véritable stratégie de communication digitale, de publics éloignés du monde numérique.

Afin de rester opérationnelle sur les compétences du métier de communicant et ainsi apporter une réelle valeur ajoutée à mes futurs apprenants, je garde une fonction de conseil en communication stratégique et digitale dans les secteurs privé et public.



Mes compétences :

Communication

Gestion budgétaire

Management

Relation fournisseurs

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Formation professionnelle

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement collectif

Ingénierie de formation

Livret d'autoformation

Plateforme LMS