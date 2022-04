15 ans d'expérience en Marketing et Développement d'activités et de projets Marketing & Digitaux

dont :



*Lancement et direction d’une start-up e-Commerce

*Développement des marchés Grande Conso & Cosmétique Luxe

*Conseil en stratégies digitales et gestion de projets e-business





Mes compétences :

Marketing

Web

Gestion de projet

Créativité

Communication

Internet