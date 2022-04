Jonathan SABBAH

Formation:



Juin 2000:Baccalaureat scientifique, option mathématiques



2000-2002: Deug Economie et Gestion, Université Paris Dauphine



2002-2004: MSTCF (Maîtrise des Sciences et Techniques Comptables et Financières), Université Paris Dauphine



2004-2005: Programme International de Management, Spécialité Finance et Commerce International; American University, WASHINGTON DC, USA/ Université Paris Dauphine



2005-2006: Master 224 "Gestion des Organismes Financiers et Bancaires", Université Paris Dauphine;

- Evaluation d'entreprises, LBO, Allocation d'actifs et gestion de portefeuille, Gestion Actif-passif, Finance d'entreprise, Marchés financiers, pratique de la banque d'affaires, stratégies bancaires...



Mes compétences :

autonome

Esprit d'équipe

Perfectionniste