Clotilde FOUCHER

De nouvelles perspectives professionnelles.

Forte de quatre ans d'expérience professionnelle en tant que chargée de communication dans la fonction publique et l'événementiel, et grâce à ma formation, j'ai acquis une certaine polyvalence dans les différentes missions de communication. J'ai ainsi décidé de m'orienter vers de nouvelles expériences pour de nouveaux challenges.

Des envies professionnelles différentes, entre la communication d'entreprise, les ressources humaines et le web. Un nouveau tremplin que je souhaite prendre au sein d'une entreprise ou d'une agence.

Dynamique, créative, appréciant le travail en équipe, et faisant preuve d'un bon relationnel, je suis disponible pour vous rencontrer.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Rédaction

Adobe Photoshop

Communication

In Design

Graphisme

Relations Presse

Community management

Gestion de projet

Ethnos

Sphinx

Wordpress

Communication interne

Communication externe