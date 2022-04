Clotilde BOUCHER

En tant qu'intervenant en Prévention des Risques Professionnels (risques psychosociaux et amélioration des conditions de travail), consultant, formateur et relaxologue corporelle,

je propose un accompagnement sur-mesure aux entreprises et aux particuliers

dans les domaines de la gestion du stress et de l'amélioration des conditions de travail.

Je vous invite à naviguer sur mon site à travers le lien suivant pour découvrir l'ensemble de mon offre :

http://www.eclozen.fr













Mes compétences :

Gestion de projet

Animation d'équipe

Animation de formations

Conseil aux entreprises

Risques psychosociaux

Gestion du stress

Aisance relationelle

Management

Développement commercial

Conduite du changement

Prévention des risques professionnels

Prévention des risques psychosociaux, amélioration