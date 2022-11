Laura ACHILLI

Après plusieurs années de recherche en anthropologie sociale sur l'accès à la santé et la famille, je réalise un projet me tenant à cœur : travailler avec des structures spécialisée dans l'insertion socioprofessionnelle et/ou l'accès à la santé.



Mon expérience de terrain, ma connaissance des problématiques de l'insertion et de l'accès à la santé et mes compétences en recherche peuvent être mises à profit pour faire de la planification de projet. Je suis par ailleurs disponible pour réaliser des diagnostics/ études (mise à jour de freins/leviers d'actions, représentations, etc.)



Formation

Titre professionnel conseillère en insertion professionnelle (SCE Orléans)

DU projet en éducation pour la santé et promotion de la santé (ESP Nancy)

DEA en anthropologie sociale - Niveau doctorat (non soutenu) (EHESS Paris)



Mes compétences :

Coordination

Santé publique

Planification de projet

Insertion sociale et professionnelle

Anthropologie

Accompagnement social

Conseil

Animation de réunions