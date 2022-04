Clotilde FRANÇOIS DE CHEVIGNY

Après vingt comme manager dans le secteur de la presse écrite et un master en direction des ressources humaines à l'IGS-Paris, j'ai choisi de reprendre le chemin de l'enseignement en me spécialisant dans l'accompagnement des élèves porteurs de troubles autistiques à haut potentiel.

Cette nouvelle orientation répond à mes attentes personnelles et me permet de donner du sens à mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Management opérationnel

Conduite du changement

Conception-rédaction

Prise de décision