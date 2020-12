Karin LEBEAUD

De formation ingénieur, forte d'une expérience de 18 ans dans l'industrie automobile dont 10 ans dans la fonction RH de PSA Peugeot Citroën, la conjugaison compétences techniques , savoir-faire RH de terrain et approche stratégique structurée me permet de vous proposer des prestations RH sur mesure.

Dynamique, rigoureuse, dotée d'un sens fort des responsabilités, mon objectif principal est la satisfaction du client.



Mes compétences :

Droit du travail

Gestion des compétences

Prévention des risques

Relations sociales

Accompagnement au changement

Contentieux social

Conception et animation de formations

Formation professionnelle