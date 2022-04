Clotilde GAY

Expériences professionnelles dans l'hôtellerie de luxe et au sein des groupes Accor et Hyatt.



Objectif professionnel: intégrer le département Ventes Externes d'un hôtel de luxe.



Specialités: Négociation, Coordination, Relation Clients, Travail en équipe, Stratégie & Analyse, Langues (Français, Anglais et Espagnol)







Mes compétences :

Hôtellerie

Négociation commerciale

Organisation d'évènements

Communication

Organisation du travail

Excel

Word

Delphi

Fidelio

Powerpoint

Opera

Luxe

Tourisme

Langues étrangères