Clotilde GIRARD

J’accompagne l'entreprise pour instaurer des relations efficaces et respectueuses au sein de leur organisation et améliorer la performance économique et sociale de l’organisation.



J’interviens dans les organisations pour :

• Contribuer à définir la vision, la contribution sociétale et les valeurs d’entreprise

• Accompagner le changement en impliquant les équipes

• Instaurer des postures managériales efficaces et respectueuses de l’individu

• Mettre en place une politique de Qualité de Vie au Travail

• Développer des espaces de discussion sur le travail

• Ecouter, aider les personnes en souffrance au travail



Mes modes d’intervention : les métiers de l’accompagnement

• Coaching: accompagner les dirigeants sur une transition ou un projet d’entreprise, les managers sur leur prise de fonction ou en situation tendue, les équipes pour développer la cohésion et l’engagement…

• Conseil en Ressources Humaines : Mettre en place ensemble une approche Qualité de Vie au Travail (référentiel de management, politique Bien être...)

• Co-développement : animer des groupes de pairs pour résoudre ensemble des problématiques managériales et instaurer un climat de travail collaboratif

• Formation en management : transmettre les outils et travailler sur les attitudes favorisant une posture managériale efficace

• Consultations thérapeutiques pour souffrance au travail : comprendre et se sortir de situation de perte de sens, stress chronique, burn-out …



Ma Posture :

• Une vision pragmatique grâce à 20 ans de situations managériales vécues en entreprise

• Une qualité de présence et une authenticité dans mes retours

• Un travail participatif avec une implication des différents niveaux hiérarchiques

• Des formations centrées sur les situations de travail, avec une forte implication des participants

• un accompagnement dans la durée pour changer les comportements et les savoirs être

• Un accompagnement holistique avec la Gestalt : corps, émotions, mental, esprit, relation



Mes compétences :

Développement personnel

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Formation en management

Conseil en management

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Psychothérapie

Accompagnement au changement

Coaching de dirigeants