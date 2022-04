Clotilde GOËS

Jeune juriste diplômée en juin dernier, ayant obtenu mon Master 2 en droit privé approfondi (parcours créances civiles et commerciales) à l'Université d'Amiens, je suis aujourd'hui à la recherche d'un contrat à durée indéterminée ou d'un remplacement de longue durée afin de débuter sérieusement ma carrière.



Grâce à cette formation universitaire, j'ai pu travaillé le droit civil de manière approfondie et acquérir un raisonnement juridique rigoureux et efficace à travers de nombreux commentaires d'arrêts de la Cour de cassation mais aussi par la réflexion sur des sujets juridiques pointus portant sur le droit des contrats, le droit des biens, la transmission des créances, le recouvrement de créances ou encore la procédure civile.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Internet