Clotilde HENNION

Riche d’une expérience significative dans les fonctions commerciales en B to B, j’ai acquis des compétences en administration des ventes, télévente, développement de portefeuille et suivi de grands comptes.

De formation scientifique à la base, je suis également Titulaire d’un BTS Négociation et Relation Client, complété récemment par une spécialisation en Gestion de Projet et Management.

Au cours de mes différentes missions, j’ai mis en place des stratégies, défini des cibles, développé des réseaux et géré des projets.

Réactive et persuasive, mon objectif est d’instaurer un partenariat durable avec mes interlocuteurs Internes et externes.

J’apprécie avant tout l’analyse du besoin, le conseil et l’apport de solutions personnalisées. Et agit toujours en faisant preuve d’assertivité.







Mes compétences :

Fidélisation client

Gestion de partenariats

Appels d'offres

Gestion de portefeuille

Relation fournisseurs

Négociation achats

Stratégie commerciale

Vente B2B

Animation d'équipe

Gestion de projet

Négociation commerciale

Gestion grands comptes

Développement commercial

Prescriptions

Customer Relationship Management