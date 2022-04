Clotilde HOMEZ DIAZ

De formation et pratique initiales d'avocat , spécialisée en droit du travail pour des clients anglo-saxons, j'ai ensuite intégré le monde de l'entreprise.

J'ai une maîtrise plus particulière dans le domaine des relations sociales, complétée d'une pratique de généraliste en RH.

Habituée à travailler avec des managers et des salariés dans des organisations multi-sites, j'ai de même toujours eu un rôle d'animation d'équipes en ressources humaines.



Mes compétences :

DRH

Droit du travail

Relations sociales

Intégration