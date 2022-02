Clotilde HURÉ

2003/2004: D.E.S.S. Immobilier d’entreprise. Faculté de La Sorbonne :

Dirigé par Madame Laurence JEGOUZO. Options: gestion d'actif, expertise immobilière, droit des contrats de l’immobilier, contrats de la construction, baux commerciaux, droit de l’urbanisme, fiscalité immobilière, technologie et pathologie du bâtiment, méthodes et montages juridiques de financement de l'investissement.

Mémoire :“La pollution industrielle et son impact sur le droit des contrats de l’immobilier’’.



2001/2002: D.E.A de Droit des contrats civils et commerciaux. Faculté de Versailles:

Dirigé par M. le Professeur G.LOISEAU. Option Droit des sociétés.

Mémoire :“ La violence économique en Droit des contrats’’.



2000/2001: Maîtrise de Droit privé. Faculté de Nanterre Paris X.



