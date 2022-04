Clotilde JACQUOT

Directrice de magasin chez lidl, statut cadre, je gère un magasin avec une équipe d'une quinzaine de personnes. Je suis la garante du respect des procédures et du concept commercial. Je suis en charge de la planification horaire des employés ainsi que des congés. Mon travail doit réaliser des objectifs fixés conjointement avec mon directeur régional. De formation école de commerce filière commerce marketing, mes bases me permettent de réaliser au mieux les missions qui me sont demandées en tant que manager de terrain.