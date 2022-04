Clotilde JEULIN

Je travaille actuellement sur le projet PLM pour l'ingénierie nucléaire chez EDF.



Je m'intéresse en particulier à l'image 3D, aux interfaces utilisateur innovantes et aux nouvelles technologies, au montage vidéo et aux jeux vidéo.



Mes compétences :

Elaboration de spécifications pour des produits 3D

Réalisation d’interfaces graphiques

Développement et maintenance de fonctionnalités 3D

Participation à un groupe de travail sur l’ergonomie des produits

Anglais professionnel, allemand scolaire, bases du japonais



Ergonomie

Interface utilisateur

Logiciel 3D