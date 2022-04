Profil commercial sédentaire Bac + 3 - 4 formation commerciale et technique

Expérience dans la prospection par téléphone et la qualification de base de données

Expérience dans le domaine informatique



Profil :

35 ans, Expert en Lead et Account Management

Clotilde a 14 ans d’activité commerciale dont 7 en tant que «Business developer assistant» notamment chez Salesio consulting (Operational

Strategy & Implementation) et Astier management (Business Consulting)



Formation :

Management rapproché (Touring chaise Paris 2011)

Conduite du changement (Salesio 2011)

License Business Administration (Université de Nantes 2005)

Deug Economie Management (Université de Nantes 2002)



Expertise :

Excellente connaissance des grands comptes du CAC 40 dans les secteurs Oil&Gas, Metal & Mining, Aerospace, Défense,

Automobile & Automotive, Retail, Télécom, Chimie,Pharma

Bonne connaissance des sujets liés aux opérations industrielles

Gestion opérationnelle de missions de business développement et d’avant-vente



Clotilde Lamy

clotilde.lamy@uniprospects.com



Mes compétences :

Lead generation

IT

Vente