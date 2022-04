Clotilde MARMIER

Bonjour à tous, je suis à la recherche d'un poste de commercial dans le domaine alimentaire. Je suis de formation hôtellerie restauration. J'ai travaillé 12 ans dans ce secteur dans des établissements étoilés, gastronomiques et plus traditionnels. J'y ai effectué différents postes en salle mais aussi en cuisine. Cela m'a permis d'acquérir de l'expérience notamment dans le commerce. J'ai appris l'argumentation commerciale, la capacité d'écoute et j'ai développé un excellent relationnel avec la clientèle. J'ai également été Chef de cuisine durant plus de 4 ans. Cela m'a permis de gérer la pression et le stress, d'apprendre la négociation avec les fournisseurs et bien sûr de mener une équipe vers un objectif commun. Je souhaite à présent mettre à profit ma connaissance du secteur. Alors n'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel