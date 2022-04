Clotilde OUDIN

Formation comptable et financière niveau 2 (DECF).



8 années d'expérience en comptabilité générale, auxiliaire et fiscale au sein de groupes implantés en France et à l'international, comptabilité multisites et encadrement d'équipe.

Gestion comptable courante, analyse et bilan.



Enthousiaste, dynamique, esprit d'équipe et communicative, autonome et prise d'initiative, respect de la hiérarchie et des procédures.



Maitrise du pack office, très bonne connaissance de l'outil Excel, et du logiciel comptable Sage 1000.



Mes compétences :

Analyse et reporting

Communication

Comptabilité

Comptabilité générale

Organisationnelle

Rigueur