Colak LUCIE

Création de poste : Définition des actions commerciales et mise en place des objectifs

Gestion d’équipe : 3 commerciaux

Prospection : Création et développement du portefeuille client

Détection des opportunités de business durant la phase d’implantation Européenne/Française

Elevage : Pérennisation de l’activité auprès des décisionnaires de Grands Comptes

Gestion de contrats nationaux, européens et mondiaux (EX : Airbus, Bosch, Continental)

Mise en place et développement de la stratégie commerciale : Analyse marché, segmentation, ciblage

Coordination opérationnelle (service client, sales, marketing, comptabilité)

Participations aux salons nationaux et régionaux : Suivi de leads, segmentation, prospection, élevage

Traduction des supports de communication, newsletter et site web (Anglais au Français)



Mes compétences :

Commercial

Communication

Communication visuelle

Graphisme

Graphisme web

Marketing

Marketing direct

Recrutement

Ressources humaines

Televente

Web

Web marketing

Développement commercial

Prospection

Aéronautique

Gestion de projet

Automobile

Mécanique

Grands comptes

Business development