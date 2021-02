- PSYCHOTHERAPiE - PSYCHANALYSE TRANSGÉNÉRATIONNELLE : Dans le travail thérapeutique, deux axes se combinent pour comprendre et accompagner les problématiques de la personne : son propre parcours de vie, mais également ce qui relève des transmissions inconscientes des générations de ses ancêtres

- CONFERENCES - GROUPES - FORMATIONS - SUPERVISION



consultez mon site : www.de-la-chenille-au-papillon.net



http://adresses-incontournables.madame.lefigaro.fr/idees-sorties/colette-le-vaillant-se-transformer-grace-lhistoire-de-ses-ancetres/?fbclid=IwAR0dKYZUeBuizf3f-WvjH8Z0l2IHr8S8j53TPcO-mKbWTHpdhvNXVHJCs5E





EXPERTISE développée dans le champ de l'action sociale et de l'ESS



Accompagnement individuel personnalisé

Remobilisation, accompagnement pédagogique

Travailler avec les groupes

Négocier, organiser et animer les partenariats

Monter et animer des formations, intervenir en colloques

Médiation, concertation, coproduction

Diagnostic, évaluation, indicateurs, études dimpact

Gestion de projet



EXPERIENCES (depuis 1994) :



- FONCTIONS OCCUPEES

Assistante sociale, chargé de mission, responsable de service, responsable qualité, coach, psychothérapeute, psychanalyste



- STRUCTURES

Entreprises privées, fonction publique, associations, organisme à gestion paritaire de protection sociale, indépendant



- PUBLIC / PROBLEMATIQUES

Entreprise (évaluation des pratiques professionnelles, conseil au management, travail sur les compétences individuelles et collectives), insertion professionnelle, psychiatrie adulte, prostitution, toxicomanie, hébergement d'urgence, milieu carcéral, malades du SIDA en fin de vie, addictions, handicap mental, dépendance (handicap, personnes âgées), suicide, trauma



Mes compétences :

Animation

Animation de réseau

Coaching

Coordination

Economie sociale et solidaire

Études d'impact

Expertise sociale

Gestion de projet

Psychothérapie

Transgénérationnel

Psychanalyse