Colette SOUHAMI-LAISNÉ

En recherche active ...

Et en quelques mots, je suis une bonne équipière polyvalente, réactive voire proactive, loyale, discrète et organisée, dotée de qualités relationnelles certaines. Je souhaite être une facilitatrice, une interface efficace avec un apport de valeur ajoutée dans ma fonction.

Pour cela, je peux m’appuyer sur plus de 20 ans d'expériences à la fois dans l'opérationnel et le travail sur des sujets stratégiques, ainsi que sur une bonne compréhension de l'ensemble des problématiques de communication.





Mes compétences :

Communication externe

Relations publiques

Communication corporate

Communication interne

Relations Presse

Communication de crise

Evénementiel

Stratégie de communication

Communication

Polyvalence

Espagnol

Anglais

Rédaction

Gestion de projet