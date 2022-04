Isabelle MARCUS MANDEL

J'exerce la profession d'avocat depuis 1985.

D'abord collaboratrice dans divers cabinets specialisés en propriété intellectuelle , j'ai été associée fondatrice du cabinet MANDEL MERGUI, crée en 2001. En janvier 2013 je crée un nouveau cabinet d'avocats avec Maitre Lauren PARIENTE: le cabinet MANDEL PARIENTE ASSOCIES situé au 16 avenue Hoche 75008 PARIS;



Notre cabinet est plus particulièrement spécialisée en propriété intellectuelle ( protection des dessins et modèles, marques, et droits d'auteurs), nous exerçons aussi bien dans le domaine du conseil, que du contentieux ( notamment pour les actions en contrefaçon et concurrence déloyale), mais également en droit du travail où nous apportons notre aide tant aux entreprises qu'aux particuliers, pour toutes les questions qui touchent aux relations employeurs/employés. tant en conseil qu'en contentieux, ainsi qu'en droit des agents commerciaux.





Enfin, j'ai suivi le Du de droit du sport de la Sorbonne et ai obtenu mon diplôme en droit du sport au tire de l'année universitaire 2009/2010.



Mon mémoire portait sur "les droits de propriété intellectuelle et le sport : la protection des manifestations sportives à travers quelques exemples".



Je suis également co auteur du livre " LE DROIT DU DESIGN" paru chez DUNOD en septembre 2012.







Mes compétences :

Contrefaçon

Design

Droit

Droit du sport

Droit du travail

golf

Propriété intellectuelle

Sport