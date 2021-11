Frederic SCHVARTZMAN

Installe depuis 20 ans a Hong Kong, nous avons vendu des hologrammes et produits holographiques sur l'Asie et a l'export dans le monde entier. Avons ouvert le premier point de vente d'hologrammes a Hong Kong. En 1995, ouverture du premier simulateur en 3D d'Asie puis ouverture de simulateurs plus petits en attraction, ouverts au public pouvant recevoir entre 100 et 300 personnes par heure. Notre service d'export est spécialisé dans les produits et accessoires pour piscines et pompes a chaleur, produits promotionnels (montres, porte clefs...). Fabriquons des produits sur mesure (OEM) en plastique, metal, moules, outillages. Faisons aussi du sourcing pour diverses companies.



Mes compétences :

Import export Chine Hong Kong Asie



ATTENTION: Occupation d'un appartement rue Blanche a Paris 75009 par Mr Michel-Alain PICOS négocié par Mr Michel Alain PICOS et Jean-Pierre VERON au nom de la société Financière NOREV dont je loyer n'est pas paye depuis Juillet 2021 soit depuis 5 mois.



@Michel-Alain PICOS

@MAPICOS

@Jean-Pierre VERON

@Financiere NOREV