Colette TLM

Après des années en qualité de commerciale itinérante pour une grande marque de café d'exception, j'ai posé mes bagages dans une entreprise qui prône la qualité relationnelle ! J'ai appris que le respect du Client passe par le respect de chaque collaborateur qui contribue au développement de l'entreprise. Aussi, je souhaite me tourner vers le coaching entreprise : l'interface entre le formateur et le manager... Autodidacte, je n'hésiterais pas à reprendre mon bâton de pèlerin pour plus apprendre et transmettre mon expérience.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Gestion administrative

Service client

Accueil

Gestion du stress

Conseil

Rigueur

Back office

Gestion de la relation client