Com - CONSULTANTS

> Expertise, conseil et stratégie publicitaire > Optimisation du plan de communication > Référencement de sites Internet.



- Conseil en publicité, stratégie en communication, positionnement, sites internet

- Performance pour la visibilité dans les médias



Nous sommes consultants en communication. Notre conseil et notre expertise permettent à nos clients:



- le plus souvent, de réaliser des économies globales en matière de budget publicitaire;

- d'apporter concrètement de la visibilité, partout où c'est important;

- d'abandonner, sans scrupule et en parfaite connaissance des causes, tout ce qui est obsolète et improductif.



L'essentiel est de veiller à l'optimisation des plans de parutions dans les principaux médias: Internet, réseaux sociaux, annuaires, relais événementiels...

Etre vu pour être choisi



La motivation principale de tout créateur et entrepreneur se concentre sur le rayonnement de l’entité entreprise et de ses marques et enfin la promotion des activités.

Il est indispensable de savoir sélectionner, puis optimiser, les publications.



Chaque entreprise est unique



Profitez d'une analyse personnalisée approfondie et détectez les axes d'amélioration.



Mes compétences :

Conseil

Internet

Média

Optimisation

Performance

Réduction des coûts

Référencement

Stratégie

Stratégie publicitaire