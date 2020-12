Responsable adjoint du service middle office au sein d’une société spécialiste de l’assurance vie et de la gestion patrimoniale, je supervise et coordonne l’ensemble des actes de gestion, entrant et sortant de la société, en assurant un rôle d’interface entre les différentes directions du siège.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Back Office

Banque

Conseil

gestion de patrimoine

Gestion patrimoniale

Middle Office