Cometh consulting est un cabinet de conseil en Stratégie, Organisation et Systèmes d'Information, ayant une spécialisation sectorielle historique auprès des Compagnies d'Assurances, des Mutuelles et des Groupes de Protection Sociale.



Nos offres vous permettent de maîtriser vos activités à travers des dispositifs opérationnels de Gouvernance, indispensables à une gestion saine, efficace et adaptée aux enjeux actuels.



Nous mettons au profit de nos clients, notre expertise et savoir-faire au sein de nos offres :

- Enterprise Risk Management

- Gestion des données et Système Décisionnel

- Management de projet

- Efficacité des fonctions financières



L’indépendance et l’éthique professionnelle, combinées à l’ambition d’excellence dans le service fourni à nos clients, sont les qualités essentielles de nos associés et collaborateurs.



Visiter notre site : http://cometh-consulting.com/cometh_consulting.php



Mes compétences :

Conseil en management

Qualité des données

Système d'information

Management de projet

Efficacité des fonctions financières

Contrôle interne

Décisionnel

Solvabilité 2

Gestion des risques

Performance des achats