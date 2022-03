Comptable Oran COMMISSAIRE AUX COMPTES ORAN

Gestion comptable et fiscale des Etablissements Stables .

Tenir la comptabilité les différentes réclamations fiscales ;

Assurer le suivi légal, fiscal et comptable des Etablissements stables.

Assurer la représentation légale des Etablissements stables.

Assistance aux nouvelles créations .

Audit et commissariat aux comptes .

Conseil & optimisation fiscale :

Assistance et contrôle externe des grandes sociétés.

Suivi et assistance comptable et sociale :

Déclaration de transfert de fonds.

Accompagnement à l'international.



Nous mettons à la disposition de nos clients des compétences pluridisciplinaires et multi-culturelles.



Mes compétences :

Comptabilité

Finance

Commissariat aux comptes

Consiel Juridiques

Fiscalité et Parafiscalité

Paye et GRH

Accompagnement des sociétés etrangére