Conor JOYCE

Formateur d'anglais, diplômé de l'université d'Oxford et de TEFL (Teach English as a Foreign Language), doctorat en littérature, je cherche un poste – ou du travail - comme enseignant d'anglais. Installé depuis trois ans à Toulouse, ancien journaliste des affaires et des finances, j’ai travaillé avant surtout à Londres, dans le journalisme des finances et des affaires. J’ai travaillé aussi dans la communication de l'investissement pour une grande banque américaine à Londres, et, à Dublin, dans la communication médias dans le monde de la politique.



Mes compétences :

Enseignant d'anglais

Proesseur d'anglais

Formateur d'anglais