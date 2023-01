Constantin ZAMORA

Organisation, AMOA et AMOE

• Élaboration de la stratégie et des processus des systèmes d’information

• Supervision et organisation du pilotage de leur mise en œuvre

• Support avant-vente et élaboration des propositions commerciales

• Définition des budgets prévisionnels et gestion des moyens financiers, techniques et humains

• Analyse des besoins, Rédaction des Cahiers de Charges et du Plan Qualité

• Définition des solutions mixtes: technologies propriétaires et open source

• Rédaction des Spécifications Fonctionnelles

• Modélisation des structures de bases de données, datawarehouse et datamarts

• Coordination et Pilotage des activités des intervenants internes et externes

• Encadrement des équipes locales et off-shore

• Vérification de la conformité des livrables par rapport aux spécifications

• Définition et la mise œuvre du plan de communication et de formation

• Suivi du budget et des délais de réalisation, suivi qualité (certification ITIL v3)



Domaines métier d'expertise

• Gestion des Achats, Chaîne logistique, Négoce, Distribution

• RH, Organismes de formation, OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé)

• Associations, organisations humanitaires, ONG, organismes publics



Langues

• Anglais – courant

• Français - bilingue

• Roumain – bilingue

• Italien, Espagnol - notions



Mes compétences :

Business Intelligence

ITIL

Offshore

Logistique

Informatique

OPCA

ONG

CRM

Gestion de projet

Distribution

ERP

Fitsm

GED