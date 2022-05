Constanza SEMILLA

J'ai suivi une formation "Consultant Fonctionnel ERP-SAP MM / SD".



Cette formation, délivrée par Capgemini, m'a permis d’acquérir une expertise fonctionnelle en Ventes (SD) et Achats (MM) en environnement SAP ECC6.



Mon panel de compétences s’étend du paramétrage des structures organisationnelles et données de base à l’identification des fonctionnalités qui relèvent d'une utilisation standard de SAP et celles qui relèvent d'un développement spécifique.



Dans le cadre de cette formation, je souhaite effectuer une mission (sous convention de stage) en tant que Consultante Fonctionnelle SAP MM et / ou SD.



La mission serait centrée sur les activités suivantes :



Recueil et analyse des besoins des utilisateurs

Rédaction des spécifications fonctionnelles

Paramétrage des flux vente, logistique et facturation

Recette, mise en production

Rédaction des supports des utilisateurs



Merci de me contacter si je peux vous être utile !



Mes compétences :

SAP SD

SAP MM

SAP R/3

SAP

Microsoft Windows

PeopleSoft

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Audit

Adobe Acrobat

Commerce international

Gestion administrative

Administration des ventes

Logistique

Economie

Analyse de données

Études statistiques