Consulting AMB

Depuis Septembre 2020, j'occupe un poste d'entrepreneur indépendant. Je réalise des études pour mes clients et je suis à l'écoute des fournisseurs et sous-traitants, consultants, ayants des retours d'expériences et savoirs faire dans les secteurs industriels Multi activités. Agissant dans divers secteurs d'activités : l'Aéronautique, le Spatial, la Défense, l'Industrie, l'automobile, l'Énergie (Nucléaire / Offshore), électroménager & le Sport ...Afin d'échanger sur les complémentarités des savoir-faire de pièces complexes et vous rencontrer pour en discuter si vous le souhaitez avec respect des exigences de confidentialité.



Mes compétences :

Benchmarking

Achats

Industrie

Logistique

Conduite du changement

Transport

Approvisionnement

Audit

Management

Formation

Gestion de projet